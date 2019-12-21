Александр Андриевский: «Обидно проигрывать такие матчи»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский после поражения от «Спартака» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги игры.

— Обидно проигрывать такие матчи, — приводит слова Андриевского пресс-служба «Спартака». — Мы и играли неплохо, и вели в счете. Но это игра и никто не застрахован от ошибок. Надеюсь, что зрителям понравилось, потому что была интересная развязка и в конце забили много голов. Думаю, зрители довольны. Тем более скоро Новый год. Нам надо сделать правильные выводы и смотреть вперед с оптимизмом.

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