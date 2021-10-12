Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

— Не самая простая игра — спаренные матчи наносят свой отпечаток, тут важно, кто как восстановился. Было видно, что мы не вошли сразу в игру, «Трактор» в начале периода владел инициативой, забил гол. Во втором периоде мы сумели добавить в скорости, немного перестроиться, и, как следствие, забили два гола. В третьем периоде немного не хватило — на собственных ошибках опять получили гол. К сожалению, опять у нас ноль очков.

— Сегодня на льду увидели Джоша Кестнера, он сказал свое слово. Не было его в составе некоторое время. Можно на него рассчитывать в дальнейшем?

— Конечно. У нас не так много игроков для ротации, поэтому будем задействовать всех. Кестнер у нас не исключение. Все будет зависеть от того, кто в какой форме будет находиться на данный момент.

— Видели сегодня на трибуне Рихарда Букартса — не хватало его сегодня?

Сейчас сложно что-то говорить, когда не знаешь, как бы сыграл Рихард. Сложно ответить на этот вопрос.