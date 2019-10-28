Александр Андриевский назначен главным тренером «Сочи»

Белорусский специалист Александр Андриевский назначен на пост главного тренера «Сочи», информирует сайт клуба.

Он сменит Сергея Зубова, который был уволен 12 октября. Исполняющим обязанности был Леонид Береснев, который теперь покинул «Сочи».

Тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко также ушли.

Новым тренером вратарей стал Вадим Тарасов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик, уже работавший в «Сочи» в сезоне-2017/18.