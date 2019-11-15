Александр Андриевский: «Хотя бы на одно очко в матче со СКА наиграли»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:1).

— Обидно проигрывать такие игры, — цитирует тренера официальный сайт сочинцев. — Считаю, что хотя бы на одно очко мы сегодня наиграли. К сожалению, не хватило нам сегодня решающего броска. Не очень хорошо сыграли на «пятаке»: было много бросков, но большинство открытых. Вратарь соперника их видел и там, где можно было бросать, искали какие-то передачи, пытались улучшить ситуацию. Грусть нам некогда, через день игра. Нам нужно извлечь урок из этого матча и идти дальше.

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