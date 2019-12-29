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Александр Андриевский: «Было понятно, что вторая игра за два дня накладывает отпечаток»

20:18
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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:0 ОТ).

— Присоединяюсь и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Побольше улыбок, желаю чтобы все мечты сбывались, — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака». — Что касается игры, то было понятно, что вторая игра за два дня накладывает отпечаток. Сегодня где-то перестраховывались и немного подсели, «Спартак» в конце второго периода насел немного. Но я доволен, что ребята проявили характер и выдержали этот темп. В овертайме, считаю, немного повезло, когда Серега Шмелев убежал и забил хороший гол.

— Стремвалль сегодня не попал в состав. Где лидер команды?

— Он не играл, потому что в прошлой игре получил травму.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-29-12-19/

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