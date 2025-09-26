Лимож: «Я не хотел делать шаг назад в своей карьере, поэтому предложение из КХЛ оказалось удачным вариантом»

Новичок минского «Динамо» Алекс Лимож в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему он принял решение переехать в Минск.

— Как вы оказались в «Динамо»? Были ли одним из аргументов перехода сюда личные приглашения от знакомых иностранцев?

— Я был знаком с некоторыми ребятами из минского «Динамо», и они повлияли на мой переход, так как активно звали меня в команду. Они рассказывали много хорошего о Минске и команде. Другие ребята из КХЛ тоже подтверждали это и говорили, что Минск — это лучшее место для игры. Я также провел свое исследование, изучил стиль игры минского «Динамо» и его состав. Рад, что принял решение переехать сюда.

— Рассказывали ли они что-то такое о КХЛ, России или Белоруссии, что в моменте заставило задуматься о своем решении?

— Я не хотел делать шаг назад в своей карьере, поэтому предложение из КХЛ оказалось удачным вариантом. Чем больше я узнавал об этой лиге, тем больше убеждался в правильности своего решения. Сэм Энас рассказывал мне много хорошего о жизни в Белоруссии, так что я тоже захотел получить этот опыт.

— У вас были другие предложения из других лиг или предложение остаться в «Херши»? Почему выбрали КХЛ? Предложение минского «Динамо» наверняка было не единственным в Европе.

— Из всех европейских предложений я рассматривал только КХЛ. Я хотел попробовать свои силы во второй лиге мира. Были предложения от других клубов, но я отдал приоритет Минску.

В сезоне-2024/25 28-летний форвард провел 53 матча в регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Бэрс» и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф на его счету 8 игр и 6 (1+5) очков. В 2024-м Лимож выиграл Кубок Колдера.

Екатерина Смирнова