Лимож — о Квартальнове: «Он самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать»

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером белорусского клуба Дмитрием Квартальновым.

— Как состоялся разговор с Дмитрием Квартальновым при переходе?

— Да, мы разговаривали с Квартальновым. Как я уже говорил, он очень азартный тренер, который хочет побеждать. То же самое я могу сказать про себя: я люблю побеждать и делать все для этого. Мы хотим превзойти результат прошлогоднего плей-офф, и я хочу стать частью этой истории.

— Какой Дмитрий Вячеславович тренер и человек?

— Я не так долго с ним работаю, но он очень жизнерадостный. Дмитрий Вячеславович всегда открыт для вопросов, любит разговаривать и шутить в раздевалке. Во время матчей он становится более сосредоточенным и требует от нас полной отдачи. Интересно смотреть на игру его глазами.

— Квартальнов очень эмоциональный, в этом плане его можно сравнить с кем-то из тренеров НХЛ?

— Квартальнов — самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать.

В сезоне-2024/25 28-летний форвард провел 53 матча в регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Бэрс» и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф на его счету 8 игр и 6 (1+5) очков. В 2024-м Лимож выиграл Кубок Колдера.

Екатерина Смирнова