"Йокерит" подписал новое соглашение с канадским защитником Алексом Грантом, сообщает официальный Твиттер КХЛ.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист провел 62 матча за "Йокерит" в КХЛ и набрал 36 (13+23) очков.

"Йокерит" продлил соглашение со своим самым результативным защитником (13 голов, 36 очков в 57 играх). pic.twitter.com/EXNQDNYB0S – КХЛ (@khl) 2 мая 2019 г.

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