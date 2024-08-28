Алекс Гальченюк: «Перед «Амуром» стоят только высокие задачи»

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк рассказал, что перед хабаровской командой стоят высокие задачи.

«В прошлом сезоне уже были разговоры о моем приезде в «Амур». В этом году получилось. Когда я приехал в Хабаровск, город мне очень понравился. Жду не дождусь, когда мы сыграем дома перед своими болельщиками. Очень хороший коллектив, серьезный тренерский штаб, организация на высоком уровне. Так что жду больших результатов.

Если ты не чувствуешь, что способен побеждать, то лучше не выходить на лед. Перед нами стоят только высокие задачи. Сначала надо попасть в плей-офф, а потом посмотрим дальше», — цитирует «РБ Спорт» Гальченюка.