Гальченюк: «Я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о СКА»

Американский нападающий «Амура» Алекс Гальченюк отказался отвечать на вопрос, о своей бывшей команде. Этим летом игрок перебрался из СКА в хабаровскую команду.

«Я понимаю, что в России много пишут о СКА, люди любят читать о СКА. Но мы пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись. Теперь я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о СКА. Весь мой фокус на Хабаровске, считаю бессмысленным говорить о своей бывшей команде», — цитирует Sport24 Гальченюка.

Гальченюк выступал за СКА с августа 2023 года. В прошедшем сезоне он отыграл 70 матчей, забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.