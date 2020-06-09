Альберт Яруллин: «Симпатична игра лидеров «СЮ», хоть они и противные»
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мнением о форварде «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнене.
— Если честно, мне симпатична его игра. — цитирует защитника «Бизнес Online». — Как и остальных лидеров «Салавата», хоть они и противные (улыбается). Они хорошо играют — тут ничего не сделаешь. Для кого-то, наверное, я тоже противный.
— Все говорят, что у Хартикайнена лишний вес, но при этом удивительно, насколько он техничный на льду.
— Возможно, Хартикайнен и не добился бы всего этого, если бы у него не было лишнего веса. КХЛ недавно проводила опрос, против кого тяжелее всего играть. Я и назвал Хартикайнена.
Представьте, что он встал на пятачке и его надо вытолкнуть оттуда. Не рискну предположить, что у каждого это получится. Или представьте, что он укрыл шайбу и ее надо отобрать. Пока ты будешь давить на него, пытаться отобрать, он возьмет и легко уйдет от тебя. Он очень хорошо катается, несмотря на большие габариты.
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