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Аланов стал игроком московского «Динамо»

20:00
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Московское «Динамо» подписало двусторонний контракт с 18-летним защитником Егором Алановым, информирует пресс-служба бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее хоккеист выступал за молодежную команду «Векше Лейкерс» (Швеция).

В текущем сезоне Аланов провел 17 матчей, набрав 9 (8+1) очков при показателе полезности «+8».

Дополнительная информация

https://dynamo.ru/news/91339-egor_alanov______novichok___dinamo__

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