Аланов стал игроком московского «Динамо»
20:00
Московское «Динамо» подписало двусторонний контракт с 18-летним защитником Егором Алановым, информирует пресс-служба бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Ранее хоккеист выступал за молодежную команду «Векше Лейкерс» (Швеция).
В текущем сезоне Аланов провел 17 матчей, набрав 9 (8+1) очков при показателе полезности «+8».
Егор Аланов — новичок «Динамо»!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 5, 2019
Молодой защитник пополнил состав бело-голубых: https://t.co/OOcm0Zk7sN#МыДинамо pic.twitter.com/iGT7wV65eY
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/91339-egor_alanov______novichok___dinamo__
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