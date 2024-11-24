Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:58

Алалыкин — о поражении от «Нефтехимика»: «Ненужные удаления сломали «Салавату» игру»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:4).

— В целом первый период провели хорошо, во втором начали удаляться, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — Ненужные удаления сломали нам игру. В конце второго периода активировались, в третьем не хватило немного, чтобы дожать соперника.

— Чего не хватило в большинстве?

— В большинстве не забили, это очень важный компонент, который мы должны реализовывать. Из численного преимущества мы должны выжимать максимум, напрягать вратарей. Соперник воспользовался своими шансами, дали им почувствовать игру.

— Мамы приготовили сюрприз, приехали в Нижнекамск. Насколько приятно?

— Всегда приятно, когда близкие приезжают на игры, тем более когда неожиданно. Очень рад был видеть маму перед матчем. На домашние всегда родители приходят, а на выездные в основном только по школе. Так что немного вспомнил детство.

«Нефтехимик» (30 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (36) идет третьим на «Востоке».

Источник: Сайт Салавата Юлаева
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска в Запорожской области
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Козлов — о поражении от «Нефтехимика»: «Игра в неравных составах сделала разницу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 31 25 6 52
2 Спартак 29 20 9 43
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 28 17 11 34
7 Торпедо 30 14 16 33
8 Динамо Мн 29 15 14 32
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 30 11 19 25
11 Сочи 27 10 17 22
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 29 19 10 42
2 Автомобилист 27 17 10 37
3 Сал. Юлаев 27 17 10 36
4 Ак Барс 27 17 10 35
5 Металлург Мг 30 15 15 31
6 Нефтехимик 31 11 20 30
7 Адмирал 30 12 18 29
8 Сибирь 27 11 16 25
9 Лада 27 10 17 25
10 Авангард 27 11 16 24
11 Барыс 29 9 20 20
12 Амур 29 6 23 15
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
24.11 10:00
Адмирал – Амур
 - : -
24.11 14:30
Металлург Мг – Сибирь
 - : -
24.11 15:00
Барыс – Авангард
 - : -
24.11 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости