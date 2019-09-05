Актер Ярушин забил Бобровскому один буллит из 10. И отпраздновал «птичкой» Кузнецова

Актер сериала «Универ» Станислав Ярушин после матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Адмирал» (5:1) вышел на лед, чтобы пробить буллиты, сообщает КП. Ярушин должен был пробить 10 буллитов в ворота голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

Свое единственное попадание Ярушин отпраздновал в стиле форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова — показал «птичку». Знакомый актера в августе был дисквалифицирован на 4 года после обнаружения в его допинг-пробе следов запрещенных веществ (кокаина). Российский нападающий может играть в НХЛ, но пропустит все международные турниры сборной России под эгидой ИИХФ и МОК (чемпионаты мира и Олимпиаду) и не сможет вернуться в этот срок в КХЛ.

По условиям мини-игры, если бы актер забил хотя бы 2 шайбы, то вратарь должен был сделать шлем с его портретом и написать на нем «Ярушин — The best». Бобровский отразил 9 из 10 бросков актера. Теперь Ярушин должен написать про голкипера песню.

На видео «птичка» Ярушина — с отметки 9.38.