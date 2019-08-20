Актер Ярушин подписал контракт с «Динамо»
10:48
Известный российский актер и телеведующий Станислав Ярушин подписал контракт с московским «Динамо», сообщает официальный Twitter столичной команды.
«Нападающий родился 14 января 1981 года в Челябинске. Воспитанник местной школы хоккея», — написано в сообщении.
Станислав Ярушин подписал контракт с «Динамо»!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 20, 2019
Нарадающий родился 14 января 1981 года в Челябинске. Воспитанник местной школы хоккея.#МыДинамо pic.twitter.com/MKu0vn7Nzt