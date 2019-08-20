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Актер Ярушин подписал контракт с «Динамо»

10:48
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Известный российский актер и телеведующий Станислав Ярушин подписал контракт с московским «Динамо», сообщает официальный Twitter столичной команды.

«Нападающий родился 14 января 1981 года в Челябинске. Воспитанник местной школы хоккея», — написано в сообщении.

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