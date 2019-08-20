Актер Ярушин подписал контракт с «Динамо»

Известный российский актер и телеведующий Станислав Ярушин подписал контракт с московским «Динамо», сообщает официальный Twitter столичной команды.

«Нападающий родился 14 января 1981 года в Челябинске. Воспитанник местной школы хоккея», — написано в сообщении.

Станислав Ярушин подписал контракт с «Динамо»!



Нарадающий родился 14 января 1981 года в Челябинске. Воспитанник местной школы хоккея.#МыДинамо pic.twitter.com/MKu0vn7Nzt — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 20, 2019

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