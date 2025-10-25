Актер Сычев: «Не болею за «Спартак». Только поддержал своего друга Лешу Жамнова»

Актер Владимир Сычев в разговоре с «СЭ» заявил, что болеет только за сборную России.

— В интернете можно найти упоминания, что вы являетесь болельщиком «Спартака». Это правда?

— Нет. Мой друг Леша Жамнов возглавил хоккейный «Спартак», начал тренировать. А я поддержал его в социальных сетях. Многие подумали, что я болею за «Спартак», но это не так. Болею я за Россию, за сборную. К клубным делам я равнодушен.