Актер «Молодежки» Зубалевич — об «Уральской классике»: «Очень весело, задорно и позитивно»

Актер сериала «Молодежка» Матвей Зубалевич поделился эмоциями от «Уральской классики».

21 декабря в Магнитогорске прошел детский мини-турнир «Уральская классика». Организаторами выступили капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин и капитан «Металлурга» Егор Яковлев.

— Какие у Вас остались эмоции после сегодняшнего матча?

— Прохладно, но очень весело, задорно, позитивно. Интересный матч, много интересных личностей, классный зритель, болельщики очень умеют болеть. В общем положительные эмоции, надеюсь, что еще приеду.

— Как узнали об «Уральской классике»?

— От друзей, знакомых, от спортсменов, они пригласили поучаствовать, я приехал.

— Сразу согласились?

— Да, конечно, вообще даже без сомнений.

— Что для Вас теперь «Уральская классика»?

— Я сам родом из Уфы, поэтому это как часть моего культурного кода, можно сказать.

— Поэтому в команде Григория Панина?

— Конечно.

— Сейчас болеете за «Салават Юлаев»?

— Сейчас просто за хоккей болею, но если играет «Салават», то, конечно, за «Салават». Вчера не смотрел вот матч, поздно закончил работать.

— Часто смотрите хоккей?

— Стараюсь, но не скажу, что часто, но стараюсь.

— Какие еще интересные проекты с вашим участием нас ждут?

— Да много достаточно. Я много снимаю и продюсирую. Сейчас вот огромный проект «Тоннель» — экранизация романа, в следующем году выпускаю фильм про детский хоккей.

— По какой роли Вас узнают чаще?

— «Молодежка», «Корабль».

— Вы ожидали, что будет продолжение «Молодежки», спустя столько лет?

— Не ожидал, но надеялся. Когда узнал, что будет радовался. Для нас это значимый проект, почти десять лет жизни, мы все, как одна семья. Естественно встретиться еще раз с родными людьми всегда будет приятно.

— Как Вы думаете, «Молодежка» привнесла большой вклад в развитие хоккея?

— Я думаю, что «Молодежка» привнесла значительный вклад в развитие хоккея. После просмотра первых сезонов и последующих сезонов, много ребят стали играть в хоккей. Получили в наших лицах кумиров, переняли манеру поведения, которую мы и хотели дать. Да, «Молодежка» это такой проект, который внес свой вклад в развитие хоккея. Надеюсь, что таких проектов будет больше.

— Сами хотели стать когда-нибудь хоккеистов?

— Если бы был подростком, то может быть и хотел бы, а сейчас взрослый уже. В детстве не хотел.

(София Митченкова)