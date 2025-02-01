Акользин рассказал о проблемах СКА

Нападающий СКА Павел Акользин рассказал о подготовке к матчу против московского «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ.

— Тренерский штаб подготовит видео, будем смотреть и разбирать, где надо добавить и где не нужно допускать ошибки. Будем настраиваться только на победу.

— Если смотреть на таблицу, то она очень плотная. Что необходимо сделать, чтобы не допускать глупых ошибок и забрать максимальное количество очков?

— Необходимо подправить дисциплину. Соперники реализуют большинство, и мы теряем преимущество. Необходимо играть до конца. И ещё, мы очень часто пропускаем в меньшинстве. Нужно менять игру в большинстве и не допускать такие ошибки.

— Как проходит ваша адаптация в СКА?

— Отлично! Уже месяц в команде, и с ребятами познакомился сразу. Со всеми общаюсь, и все помогают адаптироваться, — сказал Акользин Legalbet.ru.

В субботу, 1 февраля, в 17:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве пройдет матч между «Динамо» и СКА. «Динамо» с 65 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА с 63 баллами находится на шестой строчке.