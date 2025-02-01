Акользин рассказал о проблемах СКА
Нападающий СКА Павел Акользин рассказал о подготовке к матчу против московского «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ.
— Тренерский штаб подготовит видео, будем смотреть и разбирать, где надо добавить и где не нужно допускать ошибки. Будем настраиваться только на победу.
— Если смотреть на таблицу, то она очень плотная. Что необходимо сделать, чтобы не допускать глупых ошибок и забрать максимальное количество очков?
— Необходимо подправить дисциплину. Соперники реализуют большинство, и мы теряем преимущество. Необходимо играть до конца. И ещё, мы очень часто пропускаем в меньшинстве. Нужно менять игру в большинстве и не допускать такие ошибки.
— Как проходит ваша адаптация в СКА?
— Отлично! Уже месяц в команде, и с ребятами познакомился сразу. Со всеми общаюсь, и все помогают адаптироваться, — сказал Акользин Legalbet.ru.
В субботу, 1 февраля, в 17:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве пройдет матч между «Динамо» и СКА. «Динамо» с 65 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА с 63 баллами находится на шестой строчке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|3
|Динамо М
|50
|31
|19
|65
|4
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|5
|ЦСКА
|49
|28
|21
|64
|6
|СКА
|50
|29
|21
|63
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|50
|23
|27
|54
|9
|Куньлунь РС
|50
|22
|28
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|50
|15
|35
|35
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|49
|32
|17
|66
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|51
|11
|40
|28
|1.02
|17:00
|
Динамо М – СКА
|- : -
|1.02
|17:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|1.02
|17:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -