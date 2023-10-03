Акользин поделился эмоциями после победы над «Нефтехимиком»

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин поделился эмоциями после победы над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ со счетом 8:3.

«Очень рад, что удалось забить, испытываю только позитив. Но в приоритете командный результат, раз мы победили, значит все здорово. Победа — это самое важное. Все ребята молодцы, все играли на команду, за исключением одного момента, когда было двойное удаление. Дали им немного вздохнуть, но потом собрались, забили свои моменты. Хорошо сыграли под воротами, здорово бросали, отсюда и такой счет. У нас хороший тренер по физподготовке. Плюс ребята ответственно относятся к восстановлению, постоянно ходят в зал. Поэтому с этим проблем нет. Да, тяжелый выезд был, но давно не играли при родных трибунах. Все хотели выиграть и порадовать наших болельщиков», — приводит слова Акользина Metaratings.ru.

«Магнитка» с 21 очком лидирует в турнирной таблице «Востока». «Нефтехимик» — на последнем 12-м месте с 8 очками.