Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:07

Акользин поделился эмоциями после победы над «Нефтехимиком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин поделился эмоциями после победы над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ со счетом 8:3.

«Очень рад, что удалось забить, испытываю только позитив. Но в приоритете командный результат, раз мы победили, значит все здорово. Победа — это самое важное. Все ребята молодцы, все играли на команду, за исключением одного момента, когда было двойное удаление. Дали им немного вздохнуть, но потом собрались, забили свои моменты. Хорошо сыграли под воротами, здорово бросали, отсюда и такой счет. У нас хороший тренер по физподготовке. Плюс ребята ответственно относятся к восстановлению, постоянно ходят в зал. Поэтому с этим проблем нет. Да, тяжелый выезд был, но давно не играли при родных трибунах. Все хотели выиграть и порадовать наших болельщиков», — приводит слова Акользина Metaratings.ru.

«Магнитка» с 21 очком лидирует в турнирной таблице «Востока». «Нефтехимик» — на последнем 12-м месте с 8 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-akolzin-khorosho-sygrali-u-vorot-neftekhimika-zdorovo-brosali-otsyuda-i-takoi-schyot-290888/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
«Аль-Иттихад» отказался играть матч азиатской Лиги чемпионов в Иране из-за бюста генерала Сулеймани
40-летний Ковальчук рассматривает вариант подписания контракта со «Спартаком»
Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась на 26-м году жизни
FT сообщила о требовании Индии к Канаде отозвать около 40 дипломатов
В СМИ рассказали о неготовности США к реакции Юга на украинский конфликт
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Цыплаков считает, что Ковальчук был бы полезен для атмосферы в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Лада 14 8 6 19
3 Ак Барс 12 8 4 17
4 Автомобилист 13 7 6 16
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 11 6 5 13
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 12 4 8 11
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 Динамо М 13 10 3 20
3 Торпедо 12 9 3 19
4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 14 7 7 16
6 ЦСКА 13 6 7 13
7 Куньлунь РС 15 6 9 13
8 СКА 12 6 6 12
9 Динамо Мн 12 5 7 12
10 Северсталь 11 5 6 11
11 Витязь 13 2 11 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
3.10 19:30
Ак Барс – Северсталь
 - : -
3.10 19:30
Торпедо – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости