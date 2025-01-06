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Сегодня, 13:21

Акользин — о драках в матче СКА — «Витязь»: «Бардаков дал заряд эмоций команде. Мы сразу воодушевились, пошли голы»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Павел Акользин прокомментировал «СЭ» победу над «Витязем» (5:2) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«После 0:2 «Витязь» подустал? Наверное, да. Когда они забили два гола и повели в счете, они думали, что игра сделана. И где-то, может, играли на удержание. Но плюс в том, что мы добавили во втором периоде — много бросали по воротам и много лезли на ворота. Поэтому «Витязь» и сбавил немножко, так сказать.

Причины драк? Все хотят выиграть, никто не хочет уступать, поэтому такие потасовки были. Тем более, удаленный Захар Бардаков тоже дал заряд эмоций команде. Мы сразу воодушевились, пошли вперед. Пошли у нас голы, бросали по воротам, забивали. И соперник удалялся. Так что в каких-то моментах это играет только в положительную сторону», — сказал Акользин «СЭ».

После этой победы СКА набрал 54 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Витязя» — 37 очков и 10-е место.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
Павел Акользин
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4 СКА 41 25 16 54
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9 Куньлунь РС 41 17 24 38
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