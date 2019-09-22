Акользин и Меньшиков дисквалифицированы на два матча

Нападающий «Барыса» Павел Акользин и защитник «Трактора» Виталий Меньшиков дисквалифицированы на два матча, информирует сайт КХЛ.

— Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Барыс» — «Трактор», — говорится в сообщении. — Время — 22:20. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Дмитрия Шевченко по п.3.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Признан агрессором в драке»), и подвергнуть денежному штрафу.

Время — 30:55. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. Время — 59:24.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Трактора» Виталия Меньшикова по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.