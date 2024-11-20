АКМ в случае вступления в КХЛ планирует выделить большой бюджет на зарплаты хоккеистов
По информации «СЭ», тульский АКМ в случае вступления в КХЛ не намерен ограничиваться минимальным зарплатным бюджетом и ролью аутсайдера. В клубе готовы на бОльшие траты и ставят задачи выше, чем просто участие в турнире.
«Академия хоккея им. Б.П. Михайлова — клуб с психологией победителя — это подтверждают выступления команд ВХЛ и МХЛ. В нашей стране достаточно молодых и состоявшихся хоккеистов, которые по разным причинам не могут полностью раскрыться и закрепиться в КХЛ. Создание новой команды даст перспективным игрокам шанс проявить себя в лучшей Лиге страны и от этого только выиграет российский хоккей, а для клуба — это логичное и планомерное движение в развитии», — заявил источник «СЭ» в АКМ.
Напомним, что АКМ подал заявку на вступление в КХЛ, однако решение об участие клуба в следующем сезоне пока не принято. Основная проблема — отсутствие в Туле подходящей по регламенту лиги арены.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|7
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|8
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|20.11
|17:30
|
Барыс – Металлург Мг
|2 : 1
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|20.11
|19:30
|
Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -