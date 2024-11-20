АКМ в случае вступления в КХЛ планирует выделить большой бюджет на зарплаты хоккеистов

По информации «СЭ», тульский АКМ в случае вступления в КХЛ не намерен ограничиваться минимальным зарплатным бюджетом и ролью аутсайдера. В клубе готовы на бОльшие траты и ставят задачи выше, чем просто участие в турнире.

«Академия хоккея им. Б.П. Михайлова — клуб с психологией победителя — это подтверждают выступления команд ВХЛ и МХЛ. В нашей стране достаточно молодых и состоявшихся хоккеистов, которые по разным причинам не могут полностью раскрыться и закрепиться в КХЛ. Создание новой команды даст перспективным игрокам шанс проявить себя в лучшей Лиге страны и от этого только выиграет российский хоккей, а для клуба — это логичное и планомерное движение в развитии», — заявил источник «СЭ» в АКМ.

Напомним, что АКМ подал заявку на вступление в КХЛ, однако решение об участие клуба в следующем сезоне пока не принято. Основная проблема — отсутствие в Туле подходящей по регламенту лиги арены.