Академию "Авангарда" введут в строй в сентябре 2019 года

"Газпром" пообещал ввести в эксплуатацию академию "Авангарда" в сентябре 2019 года, сообщается в пресс-релизе Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

– Руководство "Газпрома" уверило нас, что до сентября этого года весь проект будет завершен. И с сентября он будет введен в эксплуатацию с обслуживающим персоналом, тренерским составом, возможностью выхода на лед ребятишек, - сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Новая академия "Авангарда" будет включать в себя две ледовые арены, тренировочный корт, медицинский центр, два спортивных и один тренажерный зал, а также, пресс-центр. Основная арена будет вмещать 1200 зрителей, ее построят в соответствии всем требованиям ИИХФ. Все вышеперечисленные объекты будут размещены под крышей зданию площадью более 20 тысяч квадратных километров.