Академия ЦСКА стала победителем турнира имени Овечкина

Академия ЦСКА выиграла турнир имени нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

В финале армейцы разгромили академию казанского «Ак Барса» — 10:0. В матче за третье место «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» — 11:2.

Кубок Александра Овечкина проходил со 2 по 9 августа в Подмосковье.