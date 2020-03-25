Академия «Авангарда» перешла на ограниченный режим работы

«Авангард» перевел свою академию на ограниченный режим работы, сообщается на официальном сайте.

— 24 марта тренировочный процесс в хоккейной академии приостановлен до особого распоряжения в связи с введением в стране режима повышенной готовности, обусловленной распространением коронавируса, — говорится в заявлении клуба. — Решение принято в соответствии с распоряжением губернатора Омской области, рекомендациями надзорных органов и министерства спорта России.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения.