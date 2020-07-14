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«Ак Барс» заключил контракт с Доусом

14 июля 2020, 16:35
Найджел Доус. Фото ХК «Автомобилист»
Найджел Доус. Фото ХК «Автомобилист»
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«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Найджелом Доусом, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон.

С 2018 по 2020 год 35-летний форвард играл за «Автомобилист». В прошлом сезоне у него 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и один балл за результативный пас в пяти матчах плей-офф.

В новом сезоне Доус будет заявлен по казахстанскому паспорту, благодаря чему он не будет считаться легионером в КХЛ.

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