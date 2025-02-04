«Ак Барс» забросил шесть шайб в ворота СКА в первом периоде выездного матча

«Ак Барс» забил шесть голов в первом периоде матча со СКА в FONBET Чемпионате КХЛ — 6:1.

У казанцев 4 (3+1) очка набрал Артем Галимов, два голевых паса сделал Егор Коршков. СКА ответил шайбой Валентина Зыкова.

В середине периода при счете 0:3 в составе СКА произошла замена — вместо вратаря Артемия Плешкова на лед вышел 20-летний Павел Мойсевич. После этого клуб из Санкт-Петербурга пропустил еще три шайбы.