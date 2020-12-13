«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, переиграв «Йокерит»

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Казанцы на своем льду победили «Йокерит» со счетом 4:1.

«Ак Барс» набрал 58 очков и уверено лидирует в Восточной конференции.

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«Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Воронков — 5 (Петров, Мерфи), 8:34 — 1:0. Емец — 4 (Воронков, Педан), 17:32 — 2:0. Йенсен — 12 (Хаапала, Савинайнен), 44:57 — 2:1. Да Коста — 14 (Доус, Яруллин), 58:14 — 3:1. Петров — 9 (Галимов), 59:32 — 4:1.

Нереализованный буллит: Доус (Ак Барс), 21:53 (Мимо).

Вратари: Рейдеборн — Линдбек (58:46 — 59:32).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (13+11+13) — 25 (3+12+10).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

13 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 4445 зрителей.