«Ак Барс» вывел Яруллина из списка травмированных спустя четыре месяца

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

Последний матч хоккеист провел 21 сентября, два дня спустя казанский клуб поместил его в список травмированных. 2 октября защитник перенес операцию, но характер травмы не уточнялся.

В этом сезоне 32-летний Яруллин сыграл в шести матчах FONBET чемпионата КХЛ и не отметился результативными действиями. За «Ак Барс» суммарно он провел 11 сезонов и в 2018 году вместе с командой выиграл Кубок Гагарина. Также в КХЛ защитник играл за «Трактор», «Атлант» и «Нефтехимик».