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«Ак Барс» вывел Яруллина из списка травмированных спустя четыре месяца

Алина Савинова

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

Последний матч хоккеист провел 21 сентября, два дня спустя казанский клуб поместил его в список травмированных. 2 октября защитник перенес операцию, но характер травмы не уточнялся.

В этом сезоне 32-летний Яруллин сыграл в шести матчах FONBET чемпионата КХЛ и не отметился результативными действиями. За «Ак Барс» суммарно он провел 11 сезонов и в 2018 году вместе с командой выиграл Кубок Гагарина. Также в КХЛ защитник играл за «Трактор», «Атлант» и «Нефтехимик».

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Альберт Яруллин
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1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
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6 Барыс 0 0 0 0
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