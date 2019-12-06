«Ак Барс вырвал победу у «Торпедо», забросив две шайбы за последние три минуты

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» со счетом 4:3.

Победную за 34 секунды до конца матча забросил Джастин Азеведо.

После этой встречи казанцы с 56 очками остался на первом месте в Восточной конференции, нижегородцы с 42 очками на седьмой строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Бочаров — 12 (бол., Шредер, Рэтти), 17:35 — 1:0. Лещенко — 2 (Викстранд, Фрэттин), 22:07 — 1:1. Ар. Галимов — 8 (Воронков), 37:17 — 1:2. Ураков — 3 (Ильин, Геноуэй), 37:54 — 2:2. Баранцев — 5 (Шредер, Шенфельд), 41:35 — 3:2. Журавлев — 1 (Фрэттин), 57:03 — 3:3. Кормье — 10 (бол., Викстранд, Азеведо), 59:26 — 3:4.

Вратари: Тихомиров (59:26) — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (7+13+7) — 47 (9+17+21).

Судьи: Оскирко, Раминг.

6 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».