«Ак Барс» выразил сожаление по поводу инцидента с болельщиками

Хоккейный клуб «Ак Барс» опубликовал заявление, в котором выразил сожаление по поводу инцидента с болельщиков перед третьим матчем серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 3-0 в серии).

«Наши болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения, как техническую заминку. По этой причине гостевой сектор начал поддерживать свою команду перед стартом игры, как того требовала атмосфера матча.

Это недоразумение, а не спланированная акция болельщиков казанской команды. Уже во время матча между руководителями фан-движений клубов состоялся конструктивный разговор по поводу инцидента. Отметим, что диалог прошел в корректной форме и без конфликтов между группами болельщиков.

«Ак Барс» сожалеет о случившемся и принимает наказание в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ. Клуб примет все меры, чтобы впредь подобное не повторилось", — говорится на официальном сайте «Ак Барса».

21 марта в матче серии плей-офф «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» (2:1, 3-0). Фанаты «Ак Барса» сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене», начав одновременно скандировать название команды. Ранее сообщалось, что всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков.