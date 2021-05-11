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«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

11:40
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Хоккейный клуб «Ак Барс» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Нападение на беззащитных детей — ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной», — говорится в сообщении в Twitter казанского клуба.

Стрельба произошла утром 11 мая в школе № 175 в Казани. На учебное заведение напали два вооруженных человека. Одного из них удалось задержать, второй был ликвидирован. Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе.

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