«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии
11:40
Хоккейный клуб «Ак Барс» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Нападение на беззащитных детей — ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной», — говорится в сообщении в Twitter казанского клуба.
Стрельба произошла утром 11 мая в школе № 175 в Казани. На учебное заведение напали два вооруженных человека. Одного из них удалось задержать, второй был ликвидирован. Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе.
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