«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

Хоккейный клуб «Ак Барс» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Нападение на беззащитных детей — ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной», — говорится в сообщении в Twitter казанского клуба.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Нападение на беззащитных детей — ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной. pic.twitter.com/4jxVEq3mr6 — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 11, 2021

Стрельба произошла утром 11 мая в школе № 175 в Казани. На учебное заведение напали два вооруженных человека. Одного из них удалось задержать, второй был ликвидирован. Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе.