«Ак Барс» во второй раз победил «Нефтехимик»

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:1. Счет в серии стал 2:0 в пользу казанской команды.

Хоккей

КХЛ

1/4 финала конференций

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Куликов — 1 (Волгин), 1:31 — 0:1. Лукоянов — 1 (Викстранд, Э. Галимов), 6:00 — 1:1. Воронков — 1 (Фисенко, Тихонов), 11:34 — 2:1. Фрэттин — 3 (Ар. Галимов), 12:58 — 3:1. Галиев — 1 (Петров, Фрэттин), 29:36 — 4:1. Азеведо — 1 (Виртанен, Воронков), 33:59 — 5:1.

Вратари: Билялов — Шарыченков (Барулин, 11:34, Шарыченков, 11:44, Барулин, 33:59).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (18+15+5) — 32 (13+6+13).

Судьи: Гофман, Овчинников.

4 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».