Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» включил в заявку на матч с «Сочи» 19-летнего сына Дмитрия Квартальнова

16:38
Теги:

«Ак Барс» примет «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы включили в заявку на игру 19-летнего Александра Квартальнова — сына главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.

В текущем сезоне Молодежной хоккейной лиги Александр Квартальнов провел шесть матчей в составе «Ирбиса» и набрал два очка за результативные передачи. Молодой игрок еще ни разу не играл в матчах КХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Нужен ли Трусовой тройной аксель? Александра снова упала, но лидирует в Америке
Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Хабиб спас турнир памяти отца, позвонив в полицию
Софья Великая рассказала, как распорядилась подаренными за олимпийские медали машинами
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
2
Офсайд