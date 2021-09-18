«Ак Барс» включил в заявку на матч с «Сочи» 19-летнего сына Дмитрия Квартальнова
16:38
«Ак Барс» примет «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы включили в заявку на игру 19-летнего Александра Квартальнова — сына главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.
В текущем сезоне Молодежной хоккейной лиги Александр Квартальнов провел шесть матчей в составе «Ирбиса» и набрал два очка за результативные передачи. Молодой игрок еще ни разу не играл в матчах КХЛ.
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