«Ак Барс» визуализировал мем «типичный татарин»

«Ак Барс» на домашней арене устроил специальную фотозону, где болельщики смогут почувствовать себя героями мема «типичый татарин».

Болельщики могут надеть на себя тюбетейку, свитер клуба и сняться рядом с главными атрибутами Татарстана: бочкой с нефтью, фотографией КАМАЗа, чак-чаком и эчпочмаками. Девушки же могут нарядиться в национальный женский костюм.