«Ак Барс» визуализировал мем «типичный татарин»
18:37
«Ак Барс» на домашней арене устроил специальную фотозону, где болельщики смогут почувствовать себя героями мема «типичый татарин».
Болельщики могут надеть на себя тюбетейку, свитер клуба и сняться рядом с главными атрибутами Татарстана: бочкой с нефтью, фотографией КАМАЗа, чак-чаком и эчпочмаками. Девушки же могут нарядиться в национальный женский костюм.
Вершина эволюции мема про татарина ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 18, 2020
Зацените крутейшую фотозону в фойе восьмого сектора pic.twitter.com/BwVAqASYtw
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