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«Ак Барс» визуализировал мем «типичный татарин»

18:37

«Ак Барс» на домашней арене устроил специальную фотозону, где болельщики смогут почувствовать себя героями мема «типичый татарин».

Болельщики могут надеть на себя тюбетейку, свитер клуба и сняться рядом с главными атрибутами Татарстана: бочкой с нефтью, фотографией КАМАЗа, чак-чаком и эчпочмаками. Девушки же могут нарядиться в национальный женский костюм.

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