«Ак Барс» сыграет с «Витязем» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ак Барс» — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Видеотрансляцию покажет сервис Оkkо по платной подписке. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ-сезона 2023/24 транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке. Начало эфира — 19.15 по московскому времени.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

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