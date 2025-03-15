«Ак Барс» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Ак Барс» и «Витязь» проведут матч в чемпионате КХЛ 15 марта
«Ак Барс» и «Витязь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 15 марта. Начало игры на «Татнефть-Арене» в Казани — в 17.00 по московскому времени.
Встречу в Казани покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Кроме того, игра для просмотра доступна на казанском канале «ТНВ Татарстан» для жителей этого города.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Витязь» в матч-центре нашего сайта.
В сезоне КХЛ-2024/25 «Ак Барс» провел 65 матчей, набрал 82 очка и перед этим игровым днем занимал пятое место на «Востоке», предыдущим соперником казанцев был «Трактор» (6:2). У «Витязя» — 64 игры, 55 очков и десятая строчка в Западной конференции, в понедельник «богатыри» выиграли у «Сибири» (3:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|13
|4
|27
|2
|Барыс
|16
|10
|6
|20
|3
|Нефтехимик
|16
|9
|7
|20
|4
|Салават Юлаев
|17
|9
|8
|19
|5
|Амур
|16
|8
|8
|17
|6
|Ак Барс
|16
|8
|8
|17
|7
|Сибирь
|17
|6
|11
|15
|8
|Автомобилист
|15
|6
|9
|14
|9
|Авангард
|14
|7
|7
|14
|10
|Трактор
|15
|6
|9
|13
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|13
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|24
|2
|ЦСКА
|15
|12
|3
|24
|3
|Северсталь
|16
|10
|6
|22
|4
|Торпедо НН
|15
|10
|5
|21
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Шанхай Дрэгонс
|14
|8
|6
|18
|7
|Динамо Мн
|16
|6
|10
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|18
|6
|12
|14
|10
|Лада
|16
|2
|14
|8
|11
|Сочи
|15
|3
|12
|6
Результаты / календарь
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18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
|18.10
|14:00
|ЦСКА – Нефтехимик
|- : -
|18.10
|14:00
|Авангард – Трактор
|- : -
|18.10
|14:30
|Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|18.10
|16:00
|Лада – Динамо М
|- : -
|18.10
|17:10
|Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
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