«Ак Барс» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Витязь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 15 марта. Начало игры на «Татнефть-Арене» в Казани — в 17.00 по московскому времени.

Встречу в Казани покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Кроме того, игра для просмотра доступна на казанском канале «ТНВ Татарстан» для жителей этого города.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Витязь» в матч-центре нашего сайта.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Ак Барс» провел 65 матчей, набрал 82 очка и перед этим игровым днем занимал пятое место на «Востоке», предыдущим соперником казанцев был «Трактор» (6:2). У «Витязя» — 64 игры, 55 очков и десятая строчка в Западной конференции, в понедельник «богатыри» выиграли у «Сибири» (3:1).