«Ак Барс» в третий раз победил «Нефтехимик» в Кубке Гагарина

«Ак Барс» в овертайме победил «Нефтехимик» в третьем матче 1-го раунда Кубка Гагарина-2020 — 2:1. Первые две встречи казанцы выиграли 4:1 и 5:1, для выхода в полуфинал Западной конференции им осталось одержать одну победу.

Четвертая игра серии состоится в Нижнекамске 8 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

Третий матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Э. Галимов — 2 (Яруллин, Ар. Галимов), 43:52 — 0:1. Шиксатдаров — 1 (Куликов), 56:48 — 1:1. Ар. Галимов — 1 (Фисенко), 72:13 — 1:2.

Вратари: Барулин — Билялов.

Штраф: 19 — 13.

Броски: 35 (14+10+6+5) — 50 (14+13+13+10).

Судьи: Акузовский, Франо.

6 марта. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

Счет в серии — 0-3 (1:4, 1:5)