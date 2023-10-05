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Сегодня, 21:30

«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард», казанцы трижды проигрывали в матче

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» дома победил «Авангард» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

У казанцев забивали Данила Журавлев, Александр Радулов, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. У омичей отметились Игорь Мартынов, Рид Буше, Владимир Ткачев и Либор Шулак.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Радулов.

«Ак Барс» одержал 4-ю победу над «Авангардом» подряд.

Казанцы с 19 очками занимают третье место «Востока». «Авангард» с 16 очками — на 6-м месте.

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«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 5:4 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Мартынов — 1 (Ткачев, Чистяков), 9:31 — 0:1. Журавлев — 2 (Юдин, Сафонов), 23:41 — 1:1. Буше — 7 (Киселевич, Ткачев), 24:28 — 1:2. Радулов — 3 (бол., Шипачев, Юдин), 35:30 — 2:2. Ткачев — 5, 38:06 — 2:3. Шипачев — 6 (бол., Радулов, Юдин), 48:55 — 3:3. Яшкин — 8, 54:46 — 4:3. Шулак — 2 (бол., Ткачев, Пьянов), 57:40 — 4:4. Радулов — 4 (Семенов), 63:39 — 5:4.

Вратари: Ахтямов — Демченко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (6+18+9+3) — 36 (11+16+7+2).

Судьи: Ромасько, Соин.

5 октября. Казань. Татнефть-Арена. 7713 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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3 Ак Барс 14 9 5 19
4 Автомобилист 14 8 6 18
5 Сибирь 14 7 7 16
6 Авангард 13 7 6 16
7 Трактор 15 7 8 16
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