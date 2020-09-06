«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА

«Ак Барс» победил СКА (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Станислав Галиев, Патрис Кормье и Найджел Доус, в активе которого решающий гол в овертайме. У гостей голы в активе Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова.

Казанский клуб набрал четыре очка и занимает пятое место в Восточной конференции. У команды из Санкт-Петербурга три очка и вторая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» — СКА — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Галиев — 1 (Галимов, Воронков), 26:48 — 1:0. Кормье — 1 (Лукоянов, Зарипов), 50:26 — 2:0. Кузьменко — 1 (Бенгтссон, Галимов), 51:11 — 2:1. Бурдасов — 2 (бол., Кемппайнен, Вей), 59:32 — 2:2. Доус — 1 (Да Коста), 60:58 — 3:2.

Вратари: Билялов — Самонов (58:45 — 59:32).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (11+10+8+1) — 31 (8+10+13+0).

Судьи: Франо, Хрибик.

6 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».