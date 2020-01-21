«Ак Барс» в гостях обыграл московское «Динамо»
22:03
«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0. Голы забили Станислав Галиев и Кирилл Петров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Галиев — 11 (Ли), 17:25 — 0:1. Петров — 10 (бол., Азеведо, Фрэттин), 49:08 — 0:2.
Вратари: Еременко — Рейдеборн.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 21 (8+7+6) — 35 (10+15+10).
Судьи: Франо, Хрибик.
21 января. Москва. «ВТБ Арена».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...