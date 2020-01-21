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«Ак Барс» в гостях обыграл московское «Динамо»

22:03
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«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0. Голы забили Станислав Галиев и Кирилл Петров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Галиев — 11 (Ли), 17:25 — 0:1. Петров — 10 (бол., Азеведо, Фрэттин), 49:08 — 0:2.

Вратари: Еременко — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (8+7+6) — 35 (10+15+10).

Судьи: Франо, Хрибик.

21 января. Москва. «ВТБ Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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