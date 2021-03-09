«Ак Барс» в четвертый раз выиграл у «Торпедо» и вышел в полуфинал «Востока»

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в четвертом матче четвертьфинала Восточной конференции — 4:1. Казанцы всухую выиграли серию — 4-0 — и вышли в полуфинал «Востока».

Несколькими минутами ранее в полуфиналы Западной конференции пробились ЦСКА и «Локомотив», обыгравшие в четырех матчах «Спартак» и «Йокерит» соответственно.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция

1/4 финала. Четвертый матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Педан — 1 (Кормье, Петров), 20:15 — 0:1. Доус — 1 (бол., Галимов, Мерфи), 22:33 — 0:2. Чехович — 2 (бол., Уайдмэн, Миле), 27:21 — 1:2. Тихонов — 3 (Да Коста, Доус), 30:05 — 1:3. Галиев — 1 (п.в.), 57:52 — 1:4.

Вратари: Кочетков (54:55 — 57:52) — Билялов.

Штраф: 31 — 10.

Броски: 40 (14+9+17) — 36 (8+13+15).

Судьи: Белов, Гофман.

9 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 3000 зрителей.

Счет в серии: 0-4.