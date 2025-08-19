«Ак Барс» в ближайшее время обменяет Журавлева, чтобы зарегистрировать контракт Денисенко

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» в ближайшее время обменяет защитника Даниила Журавлева в другой клуб.

Казанцам необходим освободить средства под потолком зарплат, чтобы зарегистрировать контракт Григория Денисенко, права на которого они выменяют из «Локомотива».

25-летний Журавлев — воспитанник «Ак Барса». В сезоне-2024/25 россиянин сделал 6 результативных передач в 55 матчах за казанцев в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в одной игре Кубка Гагарина и не отличился результативными действиями.