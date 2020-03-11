«Салават Юлаев» в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина победил «Авангард» со счетом 4:1. После этой встречи определились все полуфиналисты Восточной конферении.

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Барыс» — с «Сибирью». Команда из Казахстана и казанцы имеют преимущество своей площадки.

«Барыс» и «Сибирь» сыграют 17, 19, 21, 23, и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» проведут свои матчи 18, 20, 22, 24, и, если потребуется, 26, 28 и 30 марта.