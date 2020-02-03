«Ак Барс» уверенно победил «Витязь»

«Ак Барс» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). В составе победителей дублем отметился Эмиль Галимов.

«Ак Барс» с 82 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Витязь» с 58 очками в турнирной таблице Западной конференции — 8-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Подольск) — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Юдин — 1 (Э. Галимов, Петров), 4:19 — 1:0. Азеведо — 12 (Петров), 13:22 — 2:0. Макеев — 13 (Лаюнен, Семин), 15:16 — 2:1. Ар. Галимов — 12 (Рукавишников, Фрэттин), 20:56 — 3:1. Фрэттин — 8 (бол., Яруллин, Галиев), 39:22 — 4:1. Э. Галимов — 11 (Фисенко), 41:55 — 5:1. Гребенщиков — 11 (Семин), 46:20 — 5:2.

Вратари: Билялов — Ежов (Сапрыкин, 40:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 43 (15+13+15) — 27 (9+7+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

3 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».