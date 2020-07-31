«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче

«Ак Барс» и «Нефтехимик» провели товарищеский матч. В составе казанцев дубль оформил нападающий Станислав Галиев, но это не помогло «барсам» одержать победу — 2:3.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Шафигуллин — 1 (Осипов), 19:24 — 0:1. Галиев — 1 (Дыняк, Лямкин), 44:18 — 1:1. Хафизов — 1 (Бикмуллин), 50:10 — 1:2. Логинов — 1, 55:50 — 1:3. Галиев — 2 (Да Коста), 58:42 — 2:3.

Вратари: Рейдеборн — Барулин.

31 июля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Сочи» (Сочи) — Россия U20 — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Афанасьев — 1 (бол., Кирсанов, Фирсов), 17:49 — 0:1. Гараев — 1 (Островский, Коннов), 34:39 — 1:1. Гуськов — 1 (Фирсов), 47:22 — 1:2. Гордеев — 1, 53:21 — 2:2. Гуськов — 2 (Сафонов), 54:14 — 2:3.

31 июля. Сочи. Ледовая арена «Шайба».