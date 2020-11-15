«Ак Барс» троллит «Автомобилист» перед очным матчем

Пресс-служба «Ак Барса» в Twitter накануне матче регулярного чемпионата КХЛ потроллила «Автомобилист».

За основу взят мотив популярного ныне жанра phonk, который используют в разнообразных видео, которые касаются тематики автомобилей. Казанцы намекают, что в данной встречее один будут «педалировать» соперника и использовать силовые переводы.

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» состоится в понедельник, 16 ноября. Начало — в 17.00 (мск).