«Ак Барс» третий раз в истории КХЛ забили 6 голов к первому перерыву
«Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со СКА (8:3) повторил рекорд по количеству голов к первому перерыву — 6. Для повторения достижения понадобилось 19.05, с «Авангардом» в 2009-м — 19.04, с «Трактором» в 2017-м — 16.43.
Помимо казанцев подобную результативность выдавал только ЦСКА, который довел счет встречи со «Слованом» до теннисного за 15 минут и 3 секунды.
Все команды в истории КХЛ, которые забивали шесть шайб к 25-й минуте
|Дата
|Клуб
|Матч
|Вратари
|Время шестого гола
|11.02.2015
|ЦСКА
|Слован (д) — 12:0
|Годла-3, Баклунд-3
|15,03
|20.10.2017
|Ак Барс
|Трактор (д) — 7:1
|Демченко-3, Францоуз-3
|16,43
|14.03.2009
|Ак Барс
|Авангард (г) — 11:1
|Фомичев-3, Царегородцев-3
|19,04
|04.02.2025
|Ак Барс
|СКА (г) — 7:3
|Плешков-3, Мойсевич-3
|19,05
|23.02.2021
|Динамо М
|Автомобилист (д) — 6:0
|Гросс-3, Фомин-3
|21,51
|15.11.2016
|СКА
|Барыс (д) — 9:0
|Пулен-5, Карлссон-1
|22,09
|22.10.2010
|Локомотив
|Трактор (д) — 6:5
|Карон-5, Алистратов-1
|22,11
|04.01.2009
|Барыс
|Витязь (д) — 11:6
|Денисов
|22,49
|30.11.2009
|Нефтехимик
|Лада (д) — 9:2
|Семенов-3, Анисимов-3
|23,53
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
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14.02
|5.02
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
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