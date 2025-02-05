«Ак Барс» третий раз в истории КХЛ забили 6 голов к первому перерыву

«Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со СКА (8:3) повторил рекорд по количеству голов к первому перерыву — 6. Для повторения достижения понадобилось 19.05, с «Авангардом» в 2009-м — 19.04, с «Трактором» в 2017-м — 16.43.

Помимо казанцев подобную результативность выдавал только ЦСКА, который довел счет встречи со «Слованом» до теннисного за 15 минут и 3 секунды.

Все команды в истории КХЛ, которые забивали шесть шайб к 25-й минуте