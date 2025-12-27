«Ак Барс» — «Трактор»: видеообзор матча

«Ак Барс» дома переиграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Игра проходила на «Татнефть-Арене» в Казани 27 декабря.

2 (1+1) очка набрал форвард казанцев Александр Хмелевский. По одной шайбе забросили Алексей Пустозеров и Илья Сафонов. У челябинцев отличились Григорий Дронов и Джошуа Ливо.

«Ак Барс» (54 очка) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» (39 очков) идет шестым на «Востоке».