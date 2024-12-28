«Ак Барс» сыграет с «Трактором» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 28 декабря. Матч пройдет на льду арены «Татнефть-Арены» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ак Барс» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Жители Казани смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан». Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ с 20.50 по местному времени.

Клуб из Казани в 36 матчах набрал 48 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Команда Бенуа Гру с 52 очками в 39 играх возглавляет Восток.

Матч «Ак Барс» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

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