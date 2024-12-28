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Сегодня, 17:45

«Ак Барс» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владимир Ткачев, капитан ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»

«Ак Барс» сыграет с «Трактором» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 28 декабря. Матч пройдет на льду арены «Татнефть-Арены» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ак Барс» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Жители Казани смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан». Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ с 20.50 по местному времени.

Клуб из Казани в 36 матчах набрал 48 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Команда Бенуа Гру с 52 очками в 39 играх возглавляет Восток.

Матч «Ак Барс» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 32 9 66
2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 38 24 14 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 38 16 22 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 39 24 15 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Автомобилист 37 21 16 46
5 Металлург Мг 39 22 17 46
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 35 14 21 33
11 Барыс 41 10 31 23
12 Амур 39 8 31 21
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27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
28.12 12:30
Адмирал – Сибирь
 0 : 1
28.12 16:30
Авангард – Лада
 - : -
28.12 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 - : -
28.12 17:00
Автомобилист – Металлург Мг
 - : -
28.12 19:00
Ак Барс – Трактор
 - : -
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